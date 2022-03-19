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Потенциальный покупатель «Челси» высказался о том, как он видит управление клубом

Потенциальный покупатель «Челси» высказался о том, как он видит управление клубом
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Британский миллиардер Ник Кенди, предложивший через свой консорциум Blue Football почти € 3 млрд за покупку лондонского «Челси», высказался о своём видении развития клуба и его трансферной политике.

«На поле и на трансферном рынке всё просто — следуйте модели. Это правило никогда не подведёт, если всё выстроено действительно хорошо. По успехам «Челси» мы видим, что всё просто блестяще. Команда показывает великолепный футбол, выигрывая значимые трофеи, Роман проделал невероятную работу.

Если бы я завладел клубом, я бы не стал менять Брюса Бака и Марину Грановскую. Зачем менять что-то блестящее? Но я не думаю, что мы должны закончить так, как «Манчестер Юнайтед», где у нас есть одна богатая семья, владеющая клубом.

Почему должна быть одна богатая семья, которую фанаты в конечном итоге ненавидят, потому что они не вкладывают деньги? Это должен быть глобальный консорциум лучших в своём классе в любой части мира. У нас 100 миллионов поклонников в Китае, более 80 миллионов поклонников в Индии и более 70 миллионов в Юго-Восточной Азии. У нас есть европейские и американские фанаты, так почему бы консорциуму не приехать с каждого континента? И это то, что я пытался сделать со своей заявкой», — приводит слова Кенди Mirror со ссылкой на The Sun.

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