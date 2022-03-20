Мэйсон Маунт: это тяжёлое время для «Челси», но у нас есть менталитет победителя

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:0).



«На этом матче нас поддерживало не так много болельщиков, но я чувствовал, что мы позволили своей игре говорить за себя. Мы провели хороший матч, и это было нашей главной целью. У «Челси» есть менталитет победителя. Мы хотим выигрывать в любом турнире, в любом матче. Это тяжёлое время, но мы сосредоточены на игре. Мы хотим стать чемпионами Англии, поэтому просто должны продолжать хорошо выполнять свою работу. Мы намерены бороться», — приводит слова Маунта BBC.



«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, а «Мидлсбро» завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.