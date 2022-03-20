«Сочи» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 марта, состоится матч «Сочи» — «Крылья Советов». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Крылья Советов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



«Сочи» набрал 38 очков в 21 встрече и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (29) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).