«Сочи» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 марта, состоится матч «Сочи» — «Крылья Советов». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
«Сочи» набрал 38 очков в 21 встрече и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (29) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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