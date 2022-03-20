И. Федотов: второй гол ЦСКА в ворота «Рубина» забит с нарушением правил — была игра рукой

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении судьи Кирилла Левникова засчитать гол полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:1, встреча идёт).



«Второй мяч на 12-й минуте засчитан неправильно. Любая игра рукой в нападении, после которой незамедлительно забивается гол — это нарушение правил. В данном эпизоде она была. Без разницы, в естественном положении была рука или нет. Рука чуть в стороне от тела, есть движение — это игра рукой. Гол забит с нарушением правил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).