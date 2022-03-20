Арбитр Федотов объяснил, почему первый гол ЦСКА в ворота «Рубина» засчитан верно

Российский арбитр Игорь Федотов объяснил, почему первый гол ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» засчитан верно. Напомним, счёт к 60-й минуте — 4:1 в пользу армейцев.

«В эпизоде с первым голом остаётся лишь верить VAR. Мяч находится ближе к воротам, чем Языджи — это не положение вне игры. То, что показали — всё коряво. Мяч засчитан верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Егор Болховитин (Ленинградская область). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).