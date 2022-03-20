«Ученики превзошли учителя». Соломатин — о победе ЦСКА в матче с «Рубином»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал победу армейцев в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Ученики превзошли своего учителя. Любая победа, конечно же, доставляет немало радости. Надеюсь, сегодняшняя добавит ещё больше уверенности. Команда реально показывает интересный и зрелый футбол. Пусть дрожат те, кто пока находится впереди», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.