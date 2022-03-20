«Ученики превзошли учителя». Соломатин — о победе ЦСКА в матче с «Рубином»
Поделиться
Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал победу армейцев в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Ученики превзошли своего учителя. Любая победа, конечно же, доставляет немало радости. Надеюсь, сегодняшняя добавит ещё больше уверенности. Команда реально показывает интересный и зрелый футбол. Пусть дрожат те, кто пока находится впереди», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.
Новость по темеЦСКА разгромил «Рубин» в домашнем матче РПЛ со счётом 6:1
Комментарии
- 20 марта 2022
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:49
-
16:49
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:32
-
16:29
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
15:58
-
15:54
-
15:53
-
15:48
-
15:32
-
15:31
-
15:23
-
15:19
-
15:16
-
15:06
-
14:55
-
14:48
-
14:42
-
14:41
-
14:29
-
14:27
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
14:03
-
13:50
Партнерский контент