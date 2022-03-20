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ЦСКА разгромил «Рубин» в домашнем матче РПЛ со счётом 6:1

ЦСКА разгромил «Рубин» в домашнем матче РПЛ со счётом 6:1
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 11-й минуте хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен забил свой дебютный гол за московскую команду и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 24-й минуте полузащитник ЦСКА Хесус Медина довёл счёт до разгромного. Через две минуты хавбек московского клуба Хорхе Карраскаль отправил четвёртый безответный мяч в ворота «Рубина». На 38-й минуте полузащитник «Рубина» Константин Кучаев сократил отставание казанской команды в счёте, но не праздновал гол. Ещё через шесть минут хавбек казанцев Александр Ломовицкий получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 67-й минуте встречи Языджи оформил дубль. В концовке встречи «Рубин» лишился ещё одного игрока — поле покинул защитник Силвие Бегич, получивший две жёлтые карточки. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Языджи.

ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (25) — на 10-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Рубин
Казань
1:0 Языджи – 5'   2:0 Гбамен – 11'   3:0 Медина – 24'   4:0 Карраскаль – 26'   4:1 Кучаев – 38'   5:1 Языджи – 67'   6:1 Языджи – 86' (пен)
Удаления: нет / Ломовицкий – 44', Бегич – 85'
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