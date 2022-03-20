Роман Шаронов назвал главную проблему «Рубина»
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Бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с ЦСКА (1:6) высказался о проблемах казанского клуба.
«Есть командная игра, куда встраиваются индивидуально сильные игроки: ещё есть игра, которая строится на индивидуально сильных футболистах. Сегодня «Рубин» играет за счёт индивидуально сильных футболистов. Как только по каким-либо причинам возникают проблемы, то, естественно, результаты падают вниз. Это следствие всего сезона», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Московский ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте.
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