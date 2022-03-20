В «Рубине» ответили на вопрос о будущем Слуцкого в команде

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий продолжит свою работу даже после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:6).

«Продолжит ли Слуцкий работу? Да, конечно. Судейство? А что судейство?» — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, казанский клуб проиграл 7 из 9 последних встреч в чемпионате России. «Рубин» проигрывал в матчах с ЦСКА (1:6), «Ростовом» (1:2 и 1:5), «Зенитом» (2:3), «Крыльями Советов» (0:2), «Нижним Новгородом» (1:2) и московским «Динамо» (2:3). При этом побеждала команда Леонида Слуцкого лишь дважды: в играх с «Сочи» (2:1) и «Ахматом» (2:1).



«Рубин» в 22 матчах набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.