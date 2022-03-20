Иван Обляков: у ЦСКА всё получалось в матче с «Рубином». Мы поймали уверенность
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (6:1).
«Забили множество моментов, поймали уверенность, всё получалось. Хорошо играем, заслуженно побеждаем. Новички хорошо влились, проблем нет.
С Кучей пообщались, друзья. Но на поле есть соперничество. Когда побеждаешь, всегда атмосфера лучше. Я всегда играю на 100%, на сборах хорошо поработали. О чемпионстве думаем? От игры к игре идём, в 30-м туре посмотрим», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Московский ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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