«Вильярреал» уступил «Кадису», пропустив на 90-й минуте

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит в концовке встречи. На 90-й минуте отличился нападающий Рубен Собрино, ему ассистировал Лукас Перес.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.



После 29 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Кадис» с 27 очками находится на 17-й строчке.