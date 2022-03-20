«Вильярреал» уступил «Кадису», пропустив на 90-й минуте
Поделиться
Сегодня, 20 марта, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче был забит в концовке встречи. На 90-й минуте отличился нападающий Рубен Собрино, ему ассистировал Лукас Перес.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.
После 29 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Кадис» с 27 очками находится на 17-й строчке.
Комментарии
- 20 марта 2022
-
21:43
-
21:38
-
21:25
-
21:22
-
21:21
-
21:09
-
21:00
-
20:33
-
20:22
-
20:18
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:38
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:41
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
17:12
Партнерский контент