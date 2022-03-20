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«Вильярреал» уступил «Кадису», пропустив на 90-й минуте

«Вильярреал» уступил «Кадису», пропустив на 90-й минуте
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Сегодня, 20 марта, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в концовке встречи. На 90-й минуте отличился нападающий Рубен Собрино, ему ассистировал Лукас Перес.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.

После 29 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 45 очков. «Кадис» с 27 очками находится на 17-й строчке.

Испания - Примера. 29-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Собрино – 90'
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