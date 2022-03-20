«Динамо» — «Ростов»: Смолов на 90-й минуте сравнял счёт с пенальти

Сегодня, 20 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» принимает «Ростов».

На 90-й минуте пенальти в ворота «Ростова» реализовал форвард Фёдор Смолов. Ранее на 59-й минуте счёт открыл нападающий гостей Дмитрий Полоз, ему ассистировал Александр Сильянов.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов (оба — Краснодар). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Динамо» набрало 42 очка в 21 встрече и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (21) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).