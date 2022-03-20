Андрей Кобелев считает, что у «Динамо» ещё есть шансы на чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил перспективы москвичей в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 марта, «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ сыграло вничью с «Ростовом» (1:1). Теперь «Динамо» отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять очков.



«Давно уже говорим, что «Динамо» является конкурентом «Зенита» за первое место. Но сегодня у команды не получилось выиграть. Тем не менее имели преимущество — всё бывает. Хотел бы думать, что гонка продолжается. У «Динамо» ещё есть шансы на чемпионство. Я давно говорю, что у нас должна быть эта борьба до последних туров.



«Ростов» сегодня выглядел очень хорошо: не давали динамовцам разбежаться, встречали очень высоко. Сегодня команда Карпина очень хорошо перекрывала атаки «Динамо». Грамотная игра», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.