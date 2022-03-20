«Севилья» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 29-го тура Примеры

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал Сосьедад». Команды не сумели выявить победителя, счёт – 0:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Фернандо Роман Роман.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию данного матча.



После 29 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков. «Реал Сосьедад» с 48 очками находится на шестом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (66). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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