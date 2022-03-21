Данил Глебов: Карпин по поводу сахара не шутил. Скупают и скупают

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о ситуации с сахаром в России. На сахар был зафиксирован повышенный спрос. Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин запретил игрокам национальной команды употреблять сладкое.



«Карпин по поводу сахара не шутил. Скупают и скупают — не вижу в этом проблемы», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове». В 22-м туре РПЛ южане сыграли в гостях вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.



«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).