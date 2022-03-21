Смолов спасал «Динамо» и целовал мяч после пенальти. Лучшие фото матча с «Ростовом»

20 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с «Динамо».



«С точки зрения хода игры встреча складывалась в положительном ключе. Есть разочарование, что потеряли два очка. Если бы перед матчем сказали, глядя на составы «Динамо» и «Ростова», то ничья расценивалась бы как хороший результат. Они создали один явный голевой момент, когда Захарян бил — больше ничего у наших ворот припомнить не могу.



Это при том, что мы играли с командой, которая идёт на втором месте, со всеми иностранцами. И они играли против 18-летних мальчиков. Естественно, расцениваю результат как хороший. Я рад за команду и за пацанов. Можно сказать, горд», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.