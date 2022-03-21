«Реал» — «Барселона»: Обамеянг оформил дубль, забив четвёртый мяч каталонцев в матче

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Барселону».

На 51-й минуте нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль, пас на него отдал Ферран Торрес.

Гол Обамеянга:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Ранее Обамеянг отличился на 29-й минуте, ему ассистировал Усман Дембеле. На 38-й минуте преимущество каталонцев удвоил защитник Рональд Араухо, голевой пас отдал Дембеле. На 47-й минуте форвард Ферран Торрес довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Обамеянг.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему помогают ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.



После 28 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 51 очком находится на четвёртом месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».