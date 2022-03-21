Защитник «Реала» Начо высказался о возможных причинах разгромного поражения от «Барселоны»

32-летний защитник мадридского «Реала» Начо прокомментировал разгромное поражение «сливочных» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании от «Барселоны» (0:4).
«Это было очень плохое выступление с нашей стороны и наоборот – хорошее в исполнении «Барселоны». Результат говорит сам за себя, возможно, мы были слишком расслаблены из-за нашего преимущества в верхней части таблицы. Мы разочарованы, потому что поражение в «класико» всегда болезненно, но мы по-прежнему проводим отличный сезон, надеюсь мы сохраним лидерство в лиге.
Мы не проявили себя ни в одном аспекте игры. Это было одно из наших самых неудачных выступлений в сезоне. Всё пошло не так с самого начала, они забили ранние голы, что поставило нас в затруднительное положение. Проигрывать на ментальном уровне тяжело, учитывая, что означает эта игра, но теперь мы должны сохранить преимущество, которое сами себе создали. Нам нужно взять себя в руки. Конечно, мы должны поздравить их, но впереди ещё долгий путь, и он в наших руках», — приводит слова Начо пресс-служба «Реала» на официальном сайте.
Спасение Куртуа в матче «Реал» — «Барселона».
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