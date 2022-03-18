Моуринью прокомментировал проход «Ромы» в четвертьфинал Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги конференций.



«Должен сказать, что «Витесс» очень хорошая команда. Я даже не знал имени их тренера, но он действительно хорош. Если команда играет так, как «Витесс», то это из-за того, что у неё отличный тренер.



Дело не в том, что мы играли плохо в этом матче, а в том, что они были хороши. Проблема была в том, что мы теряли мяч в простых ситуациях. Наши нападающие и фланговые защитники легко расставались с ним. Было много ошибок в центре поля. Это была плохая игра в техническом плане. Мы хорошо оборонялись и проявили характер. Я не могу сказать, что мы на 100% заслужили того, чтобы пройти в следующий раунд, но мы сделали это», — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Рома» принимала «Витесс» на домашнем поле. Игра завершилась вничью — 1:1. В первом поединке, который прошёл в Нидерландах, победу праздновала итальянская команда со счётом 1:0. По сумме двух игр «Рома» прошла в четвертьфинальную стадию ЛК.

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