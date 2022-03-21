Экс-судьи Ла Лиги считают, что Обамеянг должен был получить жёлтую в начале «эль-классико»

Бывшие судьи Примеры Андухар Оливер, Эдуардо Итурральде, а также Перес Бурруль высказались об эпизоде с нападающим «Барселоны» Пьером-Эмериком Обамеянгом и полузащитником «Реала» Тони Кроосом в матче 29-го тура Ла Лиги, сообщает AS.



На 11-й минуте Обамеянг очень поздно вступает в стык с Кроосом, он идет пятками вперед, и судья не показывает ему желтую карточку. Для Итурральде это очень четкая жёлтая карточка.

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 4:0.



После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».