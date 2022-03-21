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Куман может сменить ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов

Куман может сменить ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов
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Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман может стать главным тренером сборной Нидерландов. На это посту специалист может сменить Луи ван Гала, контракт которого истекает после ЧМ-2022 — в декабре 2022 года, информирует NOS.

Куман, который уже занят формированием своего штаба, в настоящее время находится без работы. Он был уволен из футбольного клуба «Барселона» в конце октября после серии разочаровывающих результатов. Куман уже был тренером сборной в период с 2018 по 2020 год.

Под руководством Кумана сборная Голландии вышла в финал Лиги Наций летом 2019 года. В том финале они проиграли Португалии со счетом 1:0.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года, после того как каталонцы активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барса» под руководством Кумана выиграла Кубок Испании и заняла 3-е место в Ла Лиге. Рональда уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.

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