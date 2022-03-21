Болельщик украл футболку прямо из рук игрока «Аякса». Видео

Матч 27-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд» (3:2) запомнился не только ярким и открытым футболом, но и рядом резонансных эпизодов. Так, например, в концовке матча нападающий хозяев Антони неудачно пошутил, за что был удалён с поля. А после игры один из болельщиков украл у бразильца игровую футболку прямо из рук.
Момент кражи футболки был запечатлён на видео и менее чем за сутки разлетелся по социальным сетям.
Ролик опубликован на YouTube-канале Supporters Life.
В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» состоялся центральный матч 27-го тура чемпионата Нидерландов. «Аякс» принимал «Фейеноорд». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
«Аякс» возглавляет турнирную таблицу Эредивизии. Амстердамцы набрали 66 очков. «Фейеноорд» находится на третьем месте с 55 очками.
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