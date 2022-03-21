Аршавин, Тихонов и Филимонов проведут урок футбола в Екатеринбурге

Российский футбольный союз (РФС) на своём сайте объявил о проведении в Екатеринбурге мастер-классов с участием бывших футболистов Андрея Аршавина, Андрея Тихонова, Александра Филимонова, Руслана Пименова, а также экс-игрока женской сборной России Елены Тереховой в рамках проекта «Футбол в школе».



Сообщается, что 24 марта в манеже «Урал» соберётся более 300 детей, которые после тренировки и матчей с футболистами смогут с ними пообщаться, сделать совместные фотографии и получить автографы.



«Сейчас реалии таковы, что ребята стали меньше играть в футбол во дворах – а именно двор был тем местом, где наш футбол начинался. Реализация такого проекта, как «Футбол в школе», позволяет создать условия для того, чтобы дети могли полюбить и выбрать именно эту игру. Задача остаётся прежней – вовлечь детей, помочь им заразиться эмоциями, которые даёт только футбол. Именно такие фестивали – это то, что ребята запомнят. Это поможет им сделать ещё один шаг в большой футбол», — приводит слова Андрея Тихонова пресс-служба РФС.