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CAS отказал в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыков ЧМ на более поздний срок

CAS отказал в удовлетворении ходатайства РФС о переносе стыков ЧМ на более поздний срок
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В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал организации в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре на более поздний срок.

«21 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок.

Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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