Хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, в услугах 22-летнего польского футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Испанский клуб рассчитывает заключить контракт с хавбеком до конца текущего сезона.



Напомним, 7 марта ФИФА приняла решение разрешить легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Это связано с ситуацией на Украине. Ранее агент Шиманьского заявил, что Себастьян может покинуть «Динамо» 7 апреля.



В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.