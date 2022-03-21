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Хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад»

Хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад»
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах 22-летнего польского футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Испанский клуб рассчитывает заключить контракт с хавбеком до конца текущего сезона.

Напомним, 7 марта ФИФА приняла решение разрешить легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Это связано с ситуацией на Украине. Ранее агент Шиманьского заявил, что Себастьян может покинуть «Динамо» 7 апреля.

В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.

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Агент Шиманьского рассказал, что игрок, вероятнее всего, покинет «Динамо» до 7 апреля
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