Хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад»
Поделиться
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах 22-летнего польского футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Испанский клуб рассчитывает заключить контракт с хавбеком до конца текущего сезона.
Напомним, 7 марта ФИФА приняла решение разрешить легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Это связано с ситуацией на Украине. Ранее агент Шиманьского заявил, что Себастьян может покинуть «Динамо» 7 апреля.
В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года вызывается в сборную Польши.
Комментарии
- 21 марта 2022
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:10
-
20:06
-
19:50
-
19:41
-
19:28
-
19:28
-
19:19
-
19:13
-
18:58
-
18:37
-
18:30
-
18:25
-
18:22
-
18:07
-
18:05
-
17:53
-
17:49
-
17:39
-
17:39
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:27
-
16:14
-
16:08
Партнерский контент