Мостовой: не было надежд, что сыграем на ЧМ. Грустно, но жизнь не заканчивается

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре на более поздний срок.

«Я даже и не думал, что мы пытаемся бороться за чемпионат мира. Надежд не было. Это было бесполезно. К сожалению, вот так случилось. Конечно, грустно, что мы пропустим самый большой и лучший турнир. Но и голландцы пропускали, итальянцы тоже, хоть и по другим причинам. Но жизнь не заканчивается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России должна была играть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022, однако ФИФА отстранила российскую национальную команду от международных турниров из-за ситуации на Украине. В освободившееся «окно» сборная России проводит учебно-тренировочный сбор.