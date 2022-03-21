«Бавария» и «Реал» планируют летом подписать защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Спортинга» Педро Порро входит в сферу интересов мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Оба клуба готовы подписать испанского футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, немецкий клуб проявляет большую заинтересованность в подписании 22-летнего Порро. Сообщается, что «Спортинг» будет готов отпустить своего футболиста за € 30 млн.
В нынешнем сезоне Порро в 28 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Испанский защитник находится в «Спортинге» на правах аренды из «Манчестер Сити». У португальского клуба есть опция выкупа футболиста за € 8,75 млн.
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