«Бавария» и «Реал» планируют летом подписать защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Спортинга» Педро Порро входит в сферу интересов мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Оба клуба готовы подписать испанского футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, немецкий клуб проявляет большую заинтересованность в подписании 22-летнего Порро. Сообщается, что «Спортинг» будет готов отпустить своего футболиста за € 30 млн.



В нынешнем сезоне Порро в 28 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Испанский защитник находится в «Спортинге» на правах аренды из «Манчестер Сити». У португальского клуба есть опция выкупа футболиста за € 8,75 млн.

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