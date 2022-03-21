Суд обязал Google разблокировать YouTube-канал «Ахмата»

Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить иск футбольного клуба «Ахмат» к компании Google LLC и её российскому представительству ООО «Гугл», сообщается в картотеке арбитражных дел.



Согласно решению суда, блокировка официального YouTube-канала грозненского клуба признана незаконной. Google обязан восстановить доступ к каналу «Ахмата», а также выплатить штраф.



Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе «Ахмат». Позже был заблокирован YouTube-канал грозненского клуба. «Ахмат» подал иск с требованием признать блокировку незаконной и восстановить доступ к аккаунту.

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