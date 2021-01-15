«Ахмат» выступил с заявлением после блокировки клубного YouTube-канала

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с блокировкой клубного канала в YouTube.



«Дорогие друзья! Как вы, наверное, уже слышали, наш канал в YouTube заблокирован без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы как получали, так и будете получать в полном объёме. Любите футбол, болейте только им!» — говорится в сообщении.



Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — «Ахмат».

Юрист считает, что блокировка YouTube-канала «Ахмата» не связана с санкциями США