Араухо хочет остаться в «Барселоне». Им интересуются «Ман Сити», «Бавария» и «Ювентус»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поставил приоритетной задачей продление контракта с испанской командой. Об этом сообщает Sport.es.



23-летний Араухо, который ещё не договорился с командой о продлении контракта, хочет остаться в столице Каталонии. Уругвайским защитником интересуются английский «Манчестер Сити», немецкая «Бавария» и итальянский «Ювентус».



Араухо перешёл в «Барселону» в 2018 году из уругвайского «Бостон Ривер». В нынешнем сезоне футболист в 33 матчах во всех турнирах отметился четырьмя забитыми голами. Рыночная стоимость Араухо оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

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