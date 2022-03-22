«Реал» нацелился на защитника «Баварии»
Поделиться
Мадридский «Реал» планирует подписать французского защитника мюнхенской «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано, сообщил Le10Sport.
По информации источника, клуб из Мадрида нуждается в усилении позиции центрального защитника, из-за чего и пристально следит за ситуацией француза в мюнхенском клубе. Защитника же не устраивает отношение к нему со стороны главного тренера Юлиана Нагельсмана. Игрок не смог полноценно адаптироваться в немецком гранде.
Юпамекано перешёл в «Баварию» летом прошлого года за € 42,5 млн из «РБ Лейпцига». В этом сезоне он успел провести на поле 30 матчей, в которых однажды забил гол и четыре раза отдал партнёрам точный пас на гол. Портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 55 млн.
Комментарии
- 22 марта 2022
-
07:12
-
06:43
-
06:16
-
04:04
-
03:37
-
03:23
-
02:57
-
02:36
-
01:58
-
00:47
-
00:20
-
00:08
-
00:03
- 21 марта 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:38
-
23:27
-
22:43
-
22:26
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:47
-
21:25
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:10
-
20:06
Партнерский контент