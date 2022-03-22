«Реал» нацелился на защитника «Баварии»

Мадридский «Реал» планирует подписать французского защитника мюнхенской «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано, сообщил Le10Sport.



По информации источника, клуб из Мадрида нуждается в усилении позиции центрального защитника, из-за чего и пристально следит за ситуацией француза в мюнхенском клубе. Защитника же не устраивает отношение к нему со стороны главного тренера Юлиана Нагельсмана. Игрок не смог полноценно адаптироваться в немецком гранде.



Юпамекано перешёл в «Баварию» летом прошлого года за € 42,5 млн из «РБ Лейпцига». В этом сезоне он успел провести на поле 30 матчей, в которых однажды забил гол и четыре раза отдал партнёрам точный пас на гол. Портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 55 млн.