Луис Фелипе близок к переходу в «Бетис». Защитник уйдёт из «Лацио» бесплатно

Бразильский защитник «Лацио» Луис Фелипе близок к переходу в испанский «Бетис», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
У Фелипе летом истекает контракт с итальянским клубом и летом он покинет «орлов» в статусе свободного агента. Фелипе перешёл в «Лацио» в 2016 году из «Итуано», сумма перехода составила € 750 тысяч.
В нынешнем сезоне Фелипе провёл 36 игр во всех турнирах, из них 27 матчей в Серии А, 7 игр в Лиге Европы и две встречи в Кубке Италии. В этих встречах он один раз отметился голевой передачей, девять раз получал предупреждения и один раз был удалён с поля.
После 30 сыгранных туров в чемпионате Италии «Лацио» с 49 очками находится на шестом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (66). Действующим чемпионом Италии является «Интер».
- 22 марта 2022
-
09:58
-
09:54
-
09:51
-
09:42
-
09:36
-
08:34
-
08:08
-
07:12
-
06:43
-
06:16
-
04:04
-
03:37
-
03:23
-
02:57
-
02:36
-
01:58
-
00:47
-
00:20
-
00:08
-
00:03
- 21 марта 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:38
-
23:27
-
22:43
-
22:26
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:47
-
21:25
-
21:07
-
21:04
-
21:00