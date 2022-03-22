Луис Фелипе близок к переходу в «Бетис». Защитник уйдёт из «Лацио» бесплатно

Бразильский защитник «Лацио» Луис Фелипе близок к переходу в испанский «Бетис», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».



У Фелипе летом истекает контракт с итальянским клубом и летом он покинет «орлов» в статусе свободного агента. Фелипе перешёл в «Лацио» в 2016 году из «Итуано», сумма перехода составила € 750 тысяч.



В нынешнем сезоне Фелипе провёл 36 игр во всех турнирах, из них 27 матчей в Серии А, 7 игр в Лиге Европы и две встречи в Кубке Италии. В этих встречах он один раз отметился голевой передачей, девять раз получал предупреждения и один раз был удалён с поля.



После 30 сыгранных туров в чемпионате Италии «Лацио» с 49 очками находится на шестом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (66). Действующим чемпионом Италии является «Интер».

Новость по теме Луис Энрике перешёл из «Флуминенсе» в «Бетис»