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Шевченко: важно, чтобы украинские футболисты продолжали играть в Европе

Шевченко: важно, чтобы украинские футболисты продолжали играть в Европе
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Бывший нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко высказался об украинских футболистах, выступающих в Европе.

«Украина независима всего 30 лет. Я начал играть в футбол как раз тогда, когда моя страна стала независимой. Я всегда гордился тем, что я украинец – с первого дня и до сих пор.

Я говорю парням: продолжайте играть. Ты играешь за свою страну. Это отличный мотив. Спортивный мир очень сплочён. Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук — очень важно, чтобы эти ребята продолжали играть. Я звоню им и поддерживаю. Мы едины. Мы чувствуем, что мы не одиноки. Если вы поддерживаете наших спортсменов, вы поддерживаете нас», — приводит слова Шевченко Daily Mail.

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