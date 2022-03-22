Шевченко: важно, чтобы украинские футболисты продолжали играть в Европе
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Бывший нападающий «Милана», «Челси» и киевского «Динамо» Андрей Шевченко высказался об украинских футболистах, выступающих в Европе.
«Украина независима всего 30 лет. Я начал играть в футбол как раз тогда, когда моя страна стала независимой. Я всегда гордился тем, что я украинец – с первого дня и до сих пор.
Я говорю парням: продолжайте играть. Ты играешь за свою страну. Это отличный мотив. Спортивный мир очень сплочён. Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук — очень важно, чтобы эти ребята продолжали играть. Я звоню им и поддерживаю. Мы едины. Мы чувствуем, что мы не одиноки. Если вы поддерживаете наших спортсменов, вы поддерживаете нас», — приводит слова Шевченко Daily Mail.
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