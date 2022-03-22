Агент Фукса: Бруно точно останется в ЦСКА, Федерация футбола Бразилии не давит на него

Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы защитника ЦСКА Бруно Фукса, заявил, что его подопечный останется в стане армейцев. Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.
«Бразильская федерация не давит на Бруно. Ничто не заставит его уйти из ЦСКА, он точно остаётся», — приводит слова Кастаньи «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний бразильский защитник в семи матчах чемпионата и Кубка России не отметился результативными действиями. Соглашение между Фуксом и ЦСКА истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.
Московский ЦСКА набрал 42 очка в 22 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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