Фукс, пропустивший матч с «Рубином», не испытывает значимых проблем со здоровьем

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс пропустил матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (6:1) из-за мышечного повреждения. Однако футболист не испытывает значимых проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в своём телеграм-канале со ссылкой на главу своего медицинского штаба Эдуарда Безуглова.
В нынешнем сезоне 22-летний бразильский защитник в семи матчах чемпионата и Кубка России не отметился результативными передачами. Соглашение между Фуксом и ЦСКА истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.
Московский ЦСКА набрал 42 очка в 22 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 21 марта 2022
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