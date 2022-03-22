Глава РПЛ объяснил, почему уезжал из России

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц объяснил, почему уезжал за пределы России.

«Было большое количество спекуляций, где я находился. У меня было постковидное обследование, я уехал в Германию, мне выписали лекарства. В Англии я был по работе, вёл переговоры с английским клубом, который видел своё участие в одном из российских клубов. Причём ситуация менялась, сначала один клуб, потом другой. Это была бы уникальная западная инвестиция в российский футбол. Но всё отложилось. Мы договорились, что вернёмся к этому вопросу, когда всё нормализуется. Все наши эксперты ЭСК тоже готовы вернуться, как только будет возможность.



Когда начинается горячая стадия, а ты не понимаешь, что происходит, но только видишь решения, которые переводят нас в другую реальность — еврокубки, сборная и так далее. Возникают логистические проблемы.



Количество вопросов, которые нужно было решать, привело к таким частым собраниям. Нужно было обращаться в ЦБ РФ и так далее. Выступать, когда у меня не было достаточно информации, ошибка. Сейчас мы понимаем, что происходит, понимаем ближайшее будущее.



Когда у клуба уходят восемь игроков, клуб не понимает, как он будет доигрывать. Социальная функция футбола возрастает, это видно и по увеличению количества зрителей. Люди пытаются отвлечься от происходящего», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.