Президент РПЛ высказался о ситуации с возможным расширением чемпионата

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался по поводу возможного расширения чемпионата.

«Расширение лиги обсуждалось на прошлом собрании. Было голосование 10-5 за расширение. Обращение было передано в РФС. Это их компетенция.



Моё мнение — любое изменение действующего регламента, а тем более исключение стыковых игр — нарушение спортивного принципа. Мы оказались в чрезвычайной ситуации. Большинство клубов наигрывали составы во время паузы, но теперь разные клубы в совершенно разных ситуациях. Где-то по восемь легионеров уехало, где-то двое. Это тоже нарушение спортивного принципа. Что большее нарушение — решение РФС. Мне кажется, этот вопрос завтра не будет решён до конца.



РФС должен рассмотреть вопрос нарушения спортивного принципа, состояние стадионов, экономическую ситуацию клубов ФНЛ, которые могут выйти в РПЛ.



Я как президент лиги представляю команды лиги. Если большинство команд голосуют за увеличение команд, то я не могу это не поддержать. Но при любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Мы не знаем, как будем заканчивать чемпионат, сколько клубов будет готово играть в следующем чемпионате. Мы передали мнение клубов в РФС. Это не является ситуацией, которая нормальная. Она экстраординарна», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.