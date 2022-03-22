«Нас ждёт другая реальность». Хачатурянц — о переменах в российском футболе из-за санкций

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался об изменениях в российском футболе на фоне санкций.

«Сегодня было принято решение о том, чтобы предоставить мне личный голос в лиге, все единогласно проголосовали. Это приведёт к тому, что будет необходимо менять действующий устав. Я проголосовал тоже за расширение сегодня, потому что поддерживаю мнение большинства клубов.



Сейчас речь идёт о выживании нашего футбола и лиги при нынешних условиях. Мы должны дождаться возобновления чемпионата после паузы, окончания договоров игроков и их возобновления. Нас всех ждёт другая реальность. Дюков умный и опытный руководитель, он оценивает все факторы, но реальность будет меняться. Есть надежда, что ТВ-контракт сохранится. На этой неделе будем объявлять о конкурсе на титульного спонсора.



Рассматривается много вариантов. Мы не знаем, что будет с логистикой. Футболисты «Ростова» уже шесть часов провели в автобусе, а потом были в поезде, жаловались на ватные ноги. После этого один из легионеров выразил желание покинуть клуб, так как это его не устраивает», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.