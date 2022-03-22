Флик — об отстранении российских команд: других вариантов сейчас нет

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик высказался об отстранении российских команд от участия в еврокубках и отборочных матчах на ЧМ-2022 в Катаре.



«Как пример я считаю такие меры правильными. Мне жаль спортсменов, которые теперь отстранены от участия в соревнованиях. Но на данный момент другого выхода нет», — цитирует Флика Stern.



Ханс-Дитер Флик возглавил сборную Германии в 2021 году. Под его руководством сборная Германии завоевала прямую путёвку в финальный этап ЧМ-2022 в Катаре. Ранее он возглавлял мюнхенскую «Баварию» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов.

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