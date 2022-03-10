«Арсенал» может подписать полузащитника «Баварии» и сборной Германии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 26-летнего игрока заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Football.London.
По информации источника, «канониры» пристально следят за футболистом и попытаются его приобрести во время летнего трансферного окна.
Напомним, Гнабри перешёл в «Баварию» из «Вердера» в 2017 году, после чего провёл год на правах аренды в «Хоффенхайме». Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Отметим, что Гнабри прошёл молодёжную академию «Арсенала» и с 2013 по 2016 год выступал за «канониров».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата Германии, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
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