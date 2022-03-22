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Юрий Жирков высказался по поводу возможного расширения РПЛ

Юрий Жирков высказался по поводу возможного расширения РПЛ
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Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков поделился мнением по поводу возможного расширения Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр. В турнирной таблице РПЛ большая плотность — не думаю, что в следующем сезоне будет большая разница между лидерами и аутсайдерами.

Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Команды потеряли лидеров, но далеко не все оказались в равных условиях. Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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