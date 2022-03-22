Валерий Газзаев объяснил, почему против расширения РПЛ до 18 команд

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев объяснил, почему выступает против расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«Мы находимся в полной изоляции, для расширения лиги нужно комплексно подойти к решению всех вопросов. Это касается и количества команд, и количества легионеров. От расширения лиги до 18 команд уровень футбола не поднимется. Тем более если мы находимся в сложной ситуации, когда нет еврокубков, международных соревнований.
Нам надо создать социально-экономический проект для того, чтобы удовлетворить все запросы, чтобы клубы находились в достатке. Сегодня у нас есть возможность вовлечь в систему профессионального футбола как можно больше регионов страны. Сейчас этот момент мы должны использовать, чтобы уменьшить количество легионеров: три иностранца и восемь российских игроков. Это очень важно, чтобы был рост и мотивация. А не говорить о том, что если увеличим количество команд, перейдём на систему «весна-осень», то будем лучше всех в мире. Это же глупости. Надо комплексно подходить ко всем вопросам», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 марта 2022
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