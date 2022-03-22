Созин: заседание РПЛ — ода популизму! Хачатурянц не может сказать, что его подставляют?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги.

«Сегодняшнее заседание лидеров российских футбольных клубов – ода популизму! Дайте 18 команд, заморозьте лигу, уберите государственные деньги – и дальше, дальше, дальше. Они что, не понимают, в чём проблема? В следующем году скажут, что нужно голосование по 26 командам? Доиграйте уже сезон, закончите, вылетите. А потом уже расширяйте лигу.



Говорят, что есть «Алания», а стадиона у неё нет. «Факелу» – негде играть, «Оренбург» лицензирование пройти не может. Команд должно быть ровно столько, сколько готовы гарантировать, что минимум два сезона они способны по деньгам, желанию и составу играть в РПЛ. Но сейчас же сложная ситуация, могут закрыться клубы. Пускай лучше 10 команд будет, но с гарантией! Если будут готовы, нормально готовы, 20 команд – пожалуйста, но если вы потом сниметесь – должны быть самые жёсткие санкции к тем, кто просто молотит языком.



Неужели Хачатурянц не может сказать: «Вы меня подставляете, что я скажу людям? Что вы меня обманули и поэтому не доиграли?!» Конечно, «Химки» и «Урал» с «Уфой» будут за мораторий, они же вылетают! «Зенит», «Спартак» и «Динамо» чего-то против. А если клубы боятся, что бюджету не нужна в нагрузку команда в ФНЛ – то пускай играют лучше. А они не играли весь сезон, а теперь вдруг испугались», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».