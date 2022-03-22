Икарди склоняется к уходу из «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди хочет летом покинуть парижский клуб. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, несмотря на желание игрока покинуть стан парижан, ему вряд ли удастся это сделать, так как никто из клубов не способен удовлетворить финансовые запросы спортсмена. Однако существует вероятность, что форвард покинет парижский клуб летом.

В нынешнем сезоне Икарди в 23 матчах французской Лиги 1 стал автором четырёх голов. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 28 млн.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 29 матчах 65 очков. «Монако» (44) — на 7-м месте в таблице.