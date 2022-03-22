Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Икарди склоняется к уходу из «Пари Сен-Жермен»

Икарди склоняется к уходу из «Пари Сен-Жермен»
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди хочет летом покинуть парижский клуб. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, несмотря на желание игрока покинуть стан парижан, ему вряд ли удастся это сделать, так как никто из клубов не способен удовлетворить финансовые запросы спортсмена. Однако существует вероятность, что форвард покинет парижский клуб летом.

В нынешнем сезоне Икарди в 23 матчах французской Лиги 1 стал автором четырёх голов. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 28 млн.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 29 матчах 65 очков. «Монако» (44) — на 7-м месте в таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022