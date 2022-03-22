Бышовец считает, что возвращение к системе «весна-осень» поднимет российский футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о возможном возвращении к системе розыгрыша Российской Премьер-Лиги «весна-осень».



«Нам нужен умный спортивный цикл, потому что мы больше отдыхаем и тренируемся. Не критикую подготовительные периоды, но мы лишаем игроков полноценного чемпионата. Как мы тогда можем говорить о достижении каких-то результатов? Сначала нужно восстановить календарь проведения чемпионата, когда был соревновательный период. Думаю, что «весна-осень» поднимет российский футбол. В своё время у нас были достаточные результаты! Мы были на ходу, когда европейские команды только в сентябре начинали свои чемпионаты!» — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.