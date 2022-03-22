Бышовец считает, что возвращение к системе «весна-осень» поднимет российский футбол
Поделиться
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о возможном возвращении к системе розыгрыша Российской Премьер-Лиги «весна-осень».
«Нам нужен умный спортивный цикл, потому что мы больше отдыхаем и тренируемся. Не критикую подготовительные периоды, но мы лишаем игроков полноценного чемпионата. Как мы тогда можем говорить о достижении каких-то результатов? Сначала нужно восстановить календарь проведения чемпионата, когда был соревновательный период. Думаю, что «весна-осень» поднимет российский футбол. В своё время у нас были достаточные результаты! Мы были на ходу, когда европейские команды только в сентябре начинали свои чемпионаты!» — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Комментарии
- 22 марта 2022
-
20:52
-
20:45
-
20:37
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:43
-
19:38
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:25
-
18:25
-
18:08
-
17:55
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:54
-
16:48
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:29
Партнерский контент