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Бышовец считает, что возвращение к системе «весна-осень» поднимет российский футбол

Бышовец считает, что возвращение к системе «весна-осень» поднимет российский футбол
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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о возможном возвращении к системе розыгрыша Российской Премьер-Лиги «весна-осень».

«Нам нужен умный спортивный цикл, потому что мы больше отдыхаем и тренируемся. Не критикую подготовительные периоды, но мы лишаем игроков полноценного чемпионата. Как мы тогда можем говорить о достижении каких-то результатов? Сначала нужно восстановить календарь проведения чемпионата, когда был соревновательный период. Думаю, что «весна-осень» поднимет российский футбол. В своё время у нас были достаточные результаты! Мы были на ходу, когда европейские команды только в сентябре начинали свои чемпионаты!» — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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