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«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Ориги

«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с Ориги
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может летом бесплатно перейти в «Милан». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, в руководстве мерсисайдцев не планируют продлевать соглашение с бельгийским форвардом, отчасти из-за этого в руководстве «россонери» уверены, что в скором времени с нападающим будет достигнуто соглашение. Его окончательные детали планируют обсудить в ближайшие дни.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в трёх матчах чемпионата Англии и забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.

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