Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг зарплат футбольных тренеров Европы.



Самым высокооплачиваемым специалистом Европы является главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Ежемесячно аргентинец получает € 3,3 млн до уплаты налогов. На втором месте в испанском чемпионате идёт наставник «Реала» Карло Анчелотти (€ 900 тыс.), третий — главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль (€ 500 тыс.).



В английской Премьер-лиге больше всех зарабатывает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (€ 1,9 млн). Вторую строчку между собой делят тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте. Немецкий и итальянский специалисты получают по € 1,5 млн.