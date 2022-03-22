Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы
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Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг зарплат футбольных тренеров Европы.
Самым высокооплачиваемым специалистом Европы является главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Ежемесячно аргентинец получает € 3,3 млн до уплаты налогов. На втором месте в испанском чемпионате идёт наставник «Реала» Карло Анчелотти (€ 900 тыс.), третий — главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль (€ 500 тыс.).
В английской Премьер-лиге больше всех зарабатывает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (€ 1,9 млн). Вторую строчку между собой делят тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и наставник «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте. Немецкий и итальянский специалисты получают по € 1,5 млн.
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