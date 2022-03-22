«Он не понравится тем, кто любит футбол». Фаулер — о возможном назначении Симеоне в «МЮ»

Бывший нападающий сборной Англии Робби Фаулер не поддерживает идею возможного назначения Диего Симеоне на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Ранее кандидатуру испанского специалиста поддержал Гари Невилл.

«Сколько лет «Манчестер Юнайтед» потратил на поиски достойного преемника Алекса Фергюсона? Скольких тренеров они назначали? Точный ответ – девять лет и семь тренеров, включая временных. Но на деле ответ гораздо прозаичнее: очень много.

Я посмеялся, когда узнал, что Гари Невилл хочет видеть Диего Симеоне следующим тренером «Манчестер Юнайтед». Да ладно, он вообще это серьёзно? Я не говорю, что Симеоне играет в антифутбол. Но поведение его команды на поле, вот эта ужасная тактика и всякие выходки – это всё не для «Манчестер Юнайтед». У людей есть определённые ожидания игры «МЮ», этот фундамент был заложен ещё Басби и Фергюсоном.

Симеоне в эти ожидания не вписывается. Он не понравится никому, кто любит футбол. Диего предназначен для того, чтобы мешать играть в футбол соперникам. А такое никто не должен приветствовать», — приводит слова Фаулера Mirror.