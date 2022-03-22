Жиру: в ближайшее время обсудим с Дешамом моё будущее в сборной Франции
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил о решимости помочь сборной Франции в ближайших международных матчах.
«Было нелегко принять тот факт, что я выбыл из состава сборной, но я переосмыслил эту ситуацию. Думаю, это было видно по моей игре за «Милан». В ближайшее время обсудим с тренером моё будущее в сборной. Я чувствую, что готов внести свой вклад в успех сборной Франции. Одно можно сказать наверняка: моя решимость осталась неизменной», — приводит слова Жиру Le Parisien.
Напомним, 35-летний Жиру был вызван в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи с командами ЮАР и Кот-д′Ивуара в качестве замены травмированному форварду «Реала» Кариму Бензема. В составе сборной Франции Жиру провёл 110 матчей и забил 46 голов.
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