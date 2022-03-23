Игрок «Ливерпуля» Эллиотт назвал Неймара одним из лучших футболистов в истории

Полузащитник английского «Ливерпуля» Харви Эллиотт назвал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара одним из лучших футболистов в истории.



«Я недавно смотрел документальный фильм о нём, чтобы увидеть его путь, откуда он пришёл и как стал тем, кем является сейчас. Меня это очень вдохновляет. Я считаю, что он отличный футболист. Один из лучших футболистов, когда-либо игравших в эту игру», – цитирует Эллиотта Goal.com.



В текущем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» в 21 матче во всех турнирах, забив пять голов, а также отдав пять результативных передач. Эллиотт выходил на поле в десяти играх во всех турнирах за «Ливерпуль», забив один мяч.

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